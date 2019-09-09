شكرا لقرائتكم الزمالك يطير إلى السنغال الأربعاء استعدادا لمواجهة جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسافر الفريق الاول لنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو إلى السنغال في السادسة صباح يوم الأربعاء المقبل استعدادا للقاء جينيراسيون فوت السنغالي في لقاء ذهاب دور الـ32لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم السبت المقبل .

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب النادي بعدما قرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة اليوم بعد الفوز ببطولة كأس مصر.

كان الزمالك قد فاز على بيراميدز بثلاثية نظيفة فى نهائى كأس مصر ليتوج بالكأس رقم 27 فى تاريخه