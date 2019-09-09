شكرا لقرائتكم رحلة خاصة للمنتخبات المشاركة في مونديال الطائرة للناشئات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينظم مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة أحمد عبد الدايم، رحلة للمنتخبات المشاركة في بطولة العالم للناشئات تحت 18 عاما المقامة حاليا بمصر، وذلك يوم الأربعاء المقبل. وتخوض المجموعتين الأولى والثانية مبارياتها على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بإستاد القاهرة. ومن المقرر أن ينظم الاتحاد رحلة لمنتخبات المجموعتين الأولى والثانية المقيمين بالإسماعيلية لزيارة قناة السويس، على أن تزور منتخبات المجموعتين الثالثة والرابعة المقيمين بالقاهرة منطقة الأهرامات. Advertisements وكانت القرعة أسفرت عن توزيع منتخبات البطولة على 4 مجموعات جاءت كالتالي،، المجموعة الأولى: مصر – الكاميرون – البرازيل – الصين – بورتريكو المجموعة الثانية: أمريكا – إيطاليا – المكسيك – كندا – كوريا المجموعة الثالثة: الأرجنتين – روسيا – رومانيا – تايلاند – بيلاروسيا المجموعة الرابعة: تركيا – الكونغو – اليابان – بيرو - بلغاريا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رحلة خاصة للمنتخبات المشاركة في مونديال الطائرة للناشئات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.