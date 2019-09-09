شكرا لقرائتكم الأهلي يحتفل بميلاد أحمد الشيخ الـ27... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت صفحة النادى الأهلى بعيد ميلاد أحمد الشيخ لاعب الفريق ، و الذى يتم اليوم عامه السابع و العشرون ، حيث أنه ولد فى مثل هذا اليوم من عام 1992

ونشرت صفحة الأهلى صورة للاعب ، مع التعليق عليها " نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا احمد الشيخ ..نتمنى لك عيد ميلاد سعيد "

Advertisements

ولد أحمد الشيخ بمحافظة بنى سويف، وبدا مشواره الكروى فى فريق التليفونات، ومنه الى المقاصة ثم الاهلى ، وانتقل الى المقاصة مرة اخرى، وعاد مرة ثانية للأهلى، واحترف فى الاتفاق السعدى ، و عاد مرة اخرى الى القلعة الحمراء

شارك خلال الموسم فى 10 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدف لزملاؤه

نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا أحمد الشيخ

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يحتفل بميلاد أحمد الشيخ الـ27... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.