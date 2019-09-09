شكرا لقرائتكم غدا .. بعثة مصر في الشطرنج تبدأ مشوارها في روسيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم بعثة الشطرنج كل من: اللواء يوسف أحمد وصال نائب رئيس الاتحاد المصري للشطرنج رئيسا للبعثة ، والأبطال باسم سمير أمين وأحمد عدلي وعصام الجندي.
ويواجه باسم أمين لاعب ايران طبطبائي وفيما يواجه أحمد عدلي شيبارينوف من جورجيا وعصام الجندي يلتقي مع أرونيان من أرمينيا .
كأس العالم للشطرنج ينطلق غدا الثلاثاء بمشاركة 128 لاعب وتقام بنظام خروج المهزوم ويشارك فيها بطل العالم الحالي ماجنوس كارلسون من النرويج
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