شكرا لقرائتكم غدا .. بعثة مصر في الشطرنج تبدأ مشوارها في روسيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدأ البعثة المصرية للشطرنج مشوارها في بطولة العالم التي تستضيفها روسيا غداً الثلاثاء، والتي تستمر حتى الثاني من أكتوبر المقبل.

وتضم بعثة الشطرنج كل من: اللواء يوسف أحمد وصال نائب رئيس الاتحاد المصري للشطرنج رئيسا للبعثة ، والأبطال باسم سمير أمين وأحمد عدلي وعصام الجندي.

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ويواجه باسم أمين لاعب ايران طبطبائي وفيما يواجه أحمد عدلي شيبارينوف من جورجيا وعصام الجندي يلتقي مع أرونيان من أرمينيا .

كأس العالم للشطرنج ينطلق غدا الثلاثاء بمشاركة 128 لاعب وتقام بنظام خروج المهزوم ويشارك فيها بطل العالم الحالي ماجنوس كارلسون من النرويج