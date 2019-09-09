شكرا لقرائتكم ماذا قال مدرب الأهلي عن مباراة الزمالك وبيراميدز ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونجح الزمالك فى الفوز باللقب بعد الفوز والثأر لهزيمته من منافسه بيراميدز فى الدورى المصري ليصبح المارد الأبيض أحد اللوغريتمات الإيجابية التى تغزو الكرة المصرية بروح معنوية وأداء راقى غير عادى جعلهم يتوجون أنفسهم بلقب غالى.
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