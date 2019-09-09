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ماذا قال مدرب الأهلي عن مباراة الزمالك وبيراميدز ؟...

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جدة - عمرو شويل تحدث رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر.

 

وحقق الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك الفوز بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالى بعدما استطاع تجاوز بيراميدز فى المباراة التى جمعتهما بالنهائى بثلاثية نظيفة منحت المارد الأبيض ثانى ألقابه الرسمية والثالثة خلال الموسم.

 

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 وقال فايلر، إن الغريم التقليدي الزمالك فريق يستحق الاحترام، خاصة أنه قدم كرة قدم تضاهي الكرة الأوروبية من حيث الالتزام والتنويع الهجومي.

 

وأبدى فايلر، انبهاره بمستوى اللاعبين الذين ظهروا بمستوى جيد مع نادي الزمالك.

 

ونجح الزمالك فى الفوز باللقب بعد الفوز والثأر لهزيمته من منافسه بيراميدز فى الدورى المصري ليصبح المارد الأبيض أحد اللوغريتمات الإيجابية التى تغزو الكرة المصرية بروح معنوية وأداء راقى غير عادى جعلهم يتوجون أنفسهم بلقب غالى.

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