شكرا لقرائتكم الجبلاية تبحث إقامة السوبر في ستاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إنه سيتم اليوم إعلان موعد مباراة السوبر وملعب المباراة، بعد التنسيق مع الجهات الأمنية، موضحا أن هناك اتصالات تجرى حاليا لإقامة السوبر بـ ستاد القاهرة.

تابع أنه فى حالة رفض الأمن سيتم تحديد ملعب بديل والأقرب هو برج العرب، لاسيما وأن هناك رغبة لحضور الجماهير فى اللقاء.