شكرا لقرائتكم 6300 دولار لحكام نهائي الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأدار المباراة طاقم الحكام الرومانى بقيادة بتريسكو لادارة مباراة الزمالك وبيراميدز و تكلف أستقدامهم مبلغ 6300 دولار ( مايوازى 103 الف جنيه مصرى ) مقابل إدارة المباراة بخلاف الأقامة والطيران والانتقالات .
طاقم الحكام الرومانى يضم
ــ بيتريسكو حكما للساحة
ــ أدريان رادو حكم مساعد
ــ ميرسا أوربوليت حكم مساعد ثان
ــ مارشال بيرسان حكم رابع
و يغادر طاقم الحكام الرومانى الإسكندرية ظهر اليوم الإثنين ، متوجهين لمطار القاهرة فى الثالثة عصر اليوم حيث العودة لبلادهم فى طائرة الثامنة مساء.
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