شكرا لقرائتكم 6300 دولار لحكام نهائي الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سدد اتحاد الكرة مبلغ 6300 دولار إلى طاقم الحكام الرومانى بقيادة بتريسكو ، الذى أدار مباراة الزمالك و بيراميدز فى نهائى كأس مصر والذى أقيم مساء الاحد باستاد برج العرب وحسمه الأبيض بالفوز بثلاثية نظيفة وتوج بطلا للكأس رقم 27 فى تاريخه .

وأدار المباراة طاقم الحكام الرومانى بقيادة بتريسكو لادارة مباراة الزمالك وبيراميدز و تكلف أستقدامهم مبلغ 6300 دولار ( مايوازى 103 الف جنيه مصرى ) مقابل إدارة المباراة بخلاف الأقامة والطيران والانتقالات .

طاقم الحكام الرومانى يضم

ــ بيتريسكو حكما للساحة

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ــ أدريان رادو حكم مساعد

ــ ميرسا أوربوليت حكم مساعد ثان

ــ مارشال بيرسان حكم رابع

و يغادر طاقم الحكام الرومانى الإسكندرية ظهر اليوم الإثنين ، متوجهين لمطار القاهرة فى الثالثة عصر اليوم حيث العودة لبلادهم فى طائرة الثامنة مساء.