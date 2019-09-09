شكرا لقرائتكم الجبلاية تبحث عن راعٍ لتطبيق تقنية الـVAR فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتواصلت اللجنة الخماسية مع أكثر من شركة أجنبية لتطبيق التقنية مقابل 18 مليون جنيه، ويرغب اتحاد الكرة فى إيجاد راعى لتحمل المبلغ تحسبا لرفض الاندية تحمل نصف التكلفة وهى 9 ملايين جنيه. وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مناقشة العروض المقدمة لتطبيق تقنية الفيديو "الفار" فى الدور الثانى من الدورى الجديد.كما بدأت اللجنة إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم "IFAB"، وكذلك تدريب الحكام استعدادا لتطبيقها فى أقرب وقت، لاسيما أن هناك 4 حكام فقط لديهم رخصة حكم الفيديو هم جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين وأمين عمر ومحمود البنا.

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