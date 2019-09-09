شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلي .. حسين السيد يجري أشعة على العضلة الضامة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعرض مارسيلو نتيجة الأشعة على خالد محمود طبيب الفريق لوضع البرنامج العلاجي المناسب.
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