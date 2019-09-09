شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلي .. حسين السيد يجري أشعة على العضلة الضامة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد تعرضه لإصابة في مران الفريق ، يجري حسين السيد ظهير ايسر الأهلي اشعة على العضلة الضامة اليوم الاثنين لتحديد مدة غيابه عن الفريق بعدما غادر مران فريقه امس عقب شكواه من الإصابة خلال مشاركته في التدريب الجماعي، ليخرج بصحبة خالد محمود، طبيب الفريق. ويعرض مارسيلو نتيجة الأشعة على خالد محمود طبيب الفريق لوضع البرنامج العلاجي المناسب. ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت المقرر إقامتها يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ويتوجه الأهلي إلي غينيا الاستوائية يوم 11 سبتمبر الجاري، ويرأس البعثة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة.

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