شكرا لقرائتكم نادين شاهين تتأهل لدور الـ16 في فرنسا المفتوحة للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهلت نادين شاهين لاعبة الاسكواش إلى دور الـ 16 ببطولة فرنسا المفتوحة للاسكواش والتي تستضيفها مدينة نانت الفرنسية في الفترة بين 9 إلى 14 من سبتمبر الجاري، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 72 ألف دولار. وفازت نادين على منافستها الانجليزية لوسي تورمل بنتيجة 2/1 في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 7-11, 11-7. فيما خسرت فريدة محمد أمام منافستها الاسكتلندية ليسا أيتكين بنتيجة 2/0 في مباراة استغرقت 20 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-8 .

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