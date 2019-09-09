شكرا لقرائتكم الزمالك يتغلب على بيراميدز بثلاثية ويحقق كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز الزمالك لقب كأس مصر لكرة القدم للمرة السادسة في سبعة مواسم بعد فوزه 3-صفر على بيراميدز في النهائي يوم الأحد في ختام موسم طويل استمر 13 شهرا.

ووضع يوسف إبراهيم "أوباما" الزمالك في المقدمة بعد 52 دقيقة باستاد برج العرب في الإسكندرية، قبل أن يضيف المهاجم المغربي أشرف بن شرقي هدفين ليمنح المدرب الجديد ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" بداية رائعة لمشواره مع الفريق بعد تعيينه الشهر الماضي.

وهذا هو اللقب 27 للزمالك في كأس مصر، بينما يملك غريمه التقليدي الأهلي الرقم القياسي برصيد 36 لقبا.