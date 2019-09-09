نادال يهدد ديوكوفيتش ومدفيديف يرتقي إلى المركز الرابع









اسماء السيد - ضيق الاسباني رافايل نادال الخناق على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين الصادر الاثنين، وذلك عقب فوزه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب بمباراة ماراتونية من خمس مجموعات أمام الروسي دانييل مدفيديف الاحد.

وكان نادال قد حقق لقبه الـ19 في البطولات الكبرى والرابع في نيويورك بفوزه على الروسي بنتجية 7-5، 6-3، 5-7، 4-6 و6-4، في مباراة استمرت لاربع ساعات و50 دقيقة، وهي الأطول في فلاشينغ ميدوز بعد نهائيي 1988 و2012 اللذين امتديا لاربع ساعات و54 دقيقة.

وبات الاسباني ابن الـ33 عامًا يتخلف بفارق 640 نقطة فقط عن ديوكوفوتيش الذي انسحب من مباراته في الدور الـ16 من البطولة المقامة على الملاعب الصلبة أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا بداعي اصابة في كتفه الايسر.

أما مدفيديف ابن الـ23 عامًا فتقدم مرتبة واحدة ليحتل المركز الرابع خلف السويسري روجيه فيدرر حامل الرقم القياسي في البطولات الكبرى (20).

وكان التقدم الاكبر من نصيب الايطالي ماتيو بيريتيني الذي بلغ المربع الذهبي في نيويورك قبل أن يخرج على يد نادال، إذ تقدم 12 مرتبة ليحتل المركز 13، خلف الفرنسي غاييل مونفيس الذي كان قد سقط امام الايطالي في ربع النهائي في مباراة مثيرة من خمس مجموعات.

في ما يأتي ترتيب العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 9865 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 9225

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3- السويسري روجيه فيدرر 7130

4- الروسي دانييل مدفيديف 5235

5- النمسوي دومينيك تييم 4575

6- الألماني ألكسندر زفيريف 4095

7- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3420

8- الياباني كي نيشيكوري 3375

9- الروسي كارن خاتشانوف 2810

10- الاسباني روبرتو باوتيستا 2575