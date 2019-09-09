مصدر في الزمالك: مكافأت خاصة للاعبين بعد التتويج بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أكد مصدر بقطاع كرة القدم بنادي الزمالك، أن مجلس الإدارة استقر على منح كل لاعب بالفريق 100 ألف جنيه بعد التتويج بكأس مصر.
ونجح الزمالك في التتويج بكأس مصر لموسم 2018/2019 بعد الفوز الكبير على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.
وأشار المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "مجلس إدارة نادي الزمالك استقر على منح كل لاعب مكافأة تصل لـ100 الف جنيه بعد الفوز بكأس مصر".
وواصل "مرتضى منصور رئيس الزمالك سبق ووعد اللاعبين بمكافأت خاصة حال التتويج بالكأس".
واستمر "من المنتظر أن يتم صرف المكافأت خلال اسبوع بعد العودة من رحلة السنغال".
واختتم "الزمالك يطير للسنغال صباح الأربعاء المقبل ومن المقرر أن يستأنف التدريبات يوم الثلاثاء بعدما قرر ميتشو منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة".
ويستعد الزمالك لملاقاة جينيراسيون السنغالي السبت المقبل ضمن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
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