فحص طبي يحدد موقف لاعب الزمالك من مباراة بطل السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام عادل المحمدي:
يخضع محمد حسن لاعب وسط نادي الزمالك لفحص طبي مساء اليوم الإثنين على هامش مران الفريق الأبيض، وذلك للوقوف على مدى جاهزيته قبل مباراة جينيراسيون فوت السنغالي.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي يوم السبت المقبل بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
وكان محمد حسن اشتكى من الإصابة بكدمة في الركبة منعته من المشاركة مع فريقه في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز والذي حسمه المارد الأبيض لمصلحته بثلاثية نظيفة.
وأفاد مراسل "الخليج 365" بنادي الزمالك، أن الجهاز الطبي لنادي الزمالك يسابق الزمن لتجهيز اللاعب وذلك قبل المباراة الأفريقية المقبلة خاصة وأنه بدأ يحصل على فرصة المشاركة في المباريات.
وتوج الزمالك ببطولة كأس مصر على ملعب برج العرب بالإسكندارية على حساب فريق بيراميدز بعدما تفوق عليه بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بالبطولة رقم 27 في تاريخه.
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