الأهلي يحدد موعد عودته من غينيا.. وفحص طبي للشناوي والسيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فجر الاثنين القادم موعدًا لعودة الفريق من غينيا الاستوائية.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الثالثة عصر السبت المقبل.

ومن المنتظر أن تبدأ بعثة الأهلي رحلة العودة من غينيا الاستوائية يوم الأحد التالي للمباراة لتصل إلى القاهرة فجر الاثنين الموافق 16 سبتمبر الجاري.

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على الجانب الآخر يخضع اليوم الثنائي محمد الشناوي وحسين السيد لاعبا الفريق الأول بالنادي الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الاثنين، من أجل تحديد موقفهما من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة بكدمة في الكتف واضطر لمغادرة "تراي ماتش" الذي أقامه الجهاز الفني أمس بين اللاعبين، متأثرًا بإصابته.

بينما اشتكى حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأحمر من الإجهاد في العضلة الضامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الثالثة عصر السبت المقبل.