مصدر باتحاد الكرة يكشف موقف تسليم درع الدوري للأهلي ومباراة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه يتم التنسيق مع النادي الأهلي، بشأن تحديد موعد نهائي لاحتفالية تسليم درع الدوري.

وتوج النادي الأهلي بطلا للدوري الممتاز موسم 2018/2019، لكن لم يتسلم الأهلي بعد درع الدوري.

وكان اتحاد الكرة قد كشف في وقت سابق، عن أنه سيتم تسليم الأهلي للدرع في احتفالية كبرى، يتخللها توزيع جوائز الأفضل خلال الموسم.

وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ"الخليج 365" "هناك تواصل مع النادي الأهلي من أجل الاتفاق على الموعد النهائي لتسليم درع الدوري".

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وصرح "سيكون هناك احتفالية كبرى تليق بالنادي الأهلي وجماهيره، الأمر حاليا مرتبط بتحديد موعد مناسب بعد مواجهة الأهلي الأفريقية المقبلة".

ويستعد الأهلي لملاقاة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا يوم 14 من شهر سبتمبر.

وعن موعد مباراة السوبر المصري قال المصدر "الأمر سوف يتم حسمه بعد معرفة مواعيد عودة الأهلي والزمالك من رحلاتهما الأفريقية، المباراة ستكون قبل انطلاق الدوري الجديد".

مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، صرح في وقت سابق بأن المباراة سوف تقام يوم 20 من شهر سبتمبر الجاري.

ويستعد الأهلي بطل دوري 2017/2018 لمواجهة الزمالك بطل كأس مصر لنفس الموسم، لخوض مباراة كأس السوبر المصري.