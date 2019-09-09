شيكابالا يثير الجدل بعد مباراة نهائي كأس مصر وتنتظره عقوبة

أثار نجم نادي الزمالك محمود عبد المنعم "شيكابالا" الجدل عقب إنتهاء مباراة فريقه أمام بيراميدز، في نهائي كأس مصر الذي إنتهى بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة، بعد أن شارك جمهور القلعة

البيضاء في الهتاف المسئ ضد النادي الأهلي.

وتم تداول فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر به شيكابالا بعد اللقاء وهو يحتفل رفقة جماهير القلعة

البيضاء، ويشاركهم في الإحتفال المسئ ضد النادي الأهلي.

و من المنتظر أن تعلن لجنة الإنضباط باتحاد الكرة بقيادة المستشار سيد بنداري توقيع عقوبة على شيكابالا بعد ما بدر منه خاصة مع وجود الفيديو الذي ظهر فيه وهو يسئ للنادي الأهلي وجماهيره.