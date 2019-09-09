موعد مباراة بلجيكا و اسكتلندا فى التصفيات المؤهلة ليورو 2020 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب هامبدون يارك مساء اليوم الأثنين، مباراة منتخب بلجيكا أمام نظيره إسكوتلندا ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية " يورو " 2020 . يتصدر المنتخب البلجيكى المجموعة السادسة برصيد 15 بدون هزيمة ، بينما يحتل المنتخب الاسكتلندي المركز الرابع برصيد 6 نقاط . الرابع برصيد 6 نقاط . موعد مباراة بلجيكا و إسكوتلندا .. تقام مباراة المنتخب البلجيكي أمام نظيره إسكوتلندا فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت مساءً بتوقيت القاهرة. الساعة التاسعة إلاربع بتوقيت المملكة العربية السعودية . Advertisements الساعة العاشرة الإ ربع بتوقيت أبو ظبي . القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا و إسكوتلندا .. تذاع مباراة منتخب بلجيكا أمام نظيره إسكوتلندا بشكل حصري عبر قناة " bein sport HD 3 “ بصوت المعلق عادل خلو . يدير اللقاء الحكم البولندي بافيل جيل و يعاونه كلاً من : كونراد ساييلا جكم مساعد أول و مارسين بوركوسكي جكم مساعد ثانى .

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