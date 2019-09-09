شاهد.. "ماكينة الأهداف" أحمد الشيخ في عيد ميلاده الـ27

يحتفل أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر بعيد ميلاده الـ27.

انضم الشيخ للنادي الأهلي في 30 يوليو 2015، ولكنه عانى من قلة دخوله التشكيلة الأساسية على مدار موسمه الأول مع الفريق، بالرغم من تولي 3 مدربين مختلفين قيادة الفريق، وهم عبد العزيز عبد

الشافي (زيزو) وجوزيه بيسيرو ومارتن يول، فلم يشارك الشيخ مع الشياطين الحمر سوى في 5 مباريات بالدوري واثنتين بالكأس وواحدة بالبطولة الإفريقية مسجلاً هدفين.

وعاد الشيخ مرة أخرى لنادي مصر المقاصة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ومع المقاصة عاد الشيخ

للتألق من جديد إذ نجح في إحراز 3 أهداف وصنع اثنين في أول 3 مباريات له مع الفريق في بداية الدوري المصري موسم 2016-2017.

وأعاره النادي الأهلي إلى نادي الاتفاق السعودي مطلع عام 2018 وسجل هدفا ضد الفتح يوم 3/2/2018 وكان هدف الفوز وحصل على أفضل لاعب في المباراة.

ثم عاد مرة أخرى للنادي الأهلي في أبريل 2018 ومازال مع الفريق حتى الآن.

شاهد.. أهداف أحمد الشيخ..

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