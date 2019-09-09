موعد مباراة هولندا وإستونيا فى التصفيات المؤهلة ليورو 2020.. والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب لي كوك ارينا مساء اليوم الاثنين مباراة هولندا وإستونيا ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية " يورو " 2020 . وتحتل هولندا المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، خلف منتخبى أيرلندا الشمالية وألمانيا صاحبى المركزين الاول و الثالث ، بينما تحتل إستونيا المركز الاخير بدون أى رصيد من النقاط . ، بينما تحتل إستونيا المركز الاخير بدون أى رصيد من النقاط . موعد مباراة منتخب هولندا وإستونيا : تقام مباراة منتخب هولندا أمام نظيره إستونيا فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت مصر . الساعة التاسعة الا ربع بتوفيت Advertisements المملكة العربية المملكة العربية السعودية الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت أبو ظبي . القنوات الناقلة لمباراة هولندا و إستونيا : تذاع مباراة منتخب هولندا أمام نظيره إستونيا بشكل حصري عبر قناة " bein sport HD 2 “ بصوت المعلق محمد بركات . يدير مباراة هولندا وإستونيا الحكم الاوكراني سيرهي بويكو ويعاونه كل من : قولوديمير قولودين حكم مستعد أول ، أندريه سكرييكا حكم مساعد ثانى .

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