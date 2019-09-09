موعد مباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية بتصفيات أوروبا 2020.. والقنوات الناقلة

يواجه منتخب ألمانيا نظيره إيرلندا الشمالية مساء اليوم الاثنين على ملعب ويندسون بارك ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو" 2020 . وتتصدر أيرلندا الشمالية المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، في حين تتواجد الماكينات الألمانية في المركز الثاني بـ9 نقاط . المركز الثاني بـ9 نقاط . موعد مباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية : تقام مباراة المنتخب الألمانى أمام نظيره أيرلندا الشمالية فى تمام الساعة 8:45 بتوقيت مصر ، 9:45 بتوقيت الممكة العربية السعودية ، Advertisements 10:45 بتوقيت أبو ظبي . 10:45 بتوقيت أبو ظبي . القنوات الناقلة لمباراة هولندا وأيرلندا الشمالية: تذاع مباراة منتخب ألمانيا أمام نظيره أيرلندا الشمالية عبر قناة " bein sport HD 1 “ بصوت المعلق خالد الحدي. يدير لقاء ألمانيا أمام إيرلندا الشمالية الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو و يعاونه كل من : اليساندور جيالاتيني حكم مساعد أول وفاييانو يريتي حكم مساعد ثانى.

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