الشباب والرياضة تختتم فعاليات ملتقى الشباب الأفريقي بأسوان غدًا

في إطار إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي" لعام 2019، تُختتم غدًا الثلاثاء فعاليات ملتقى الشباب الأفريقي الرياضي الأول الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 160 شابًا وفتاة من 27 دولة أفريقية.
الفائزين في مجالات التسابق التي تضمنها الملتقى الرياضي.
أناب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساعده الدكتور عمرو الحداد، لحضور مراسم ختام الملتقى، المقرر له غدًا الثلاثاء، لتوزيع الجوائز والهدايا التذكارية على الشباب المشاركين
بمدينة أسوان.
انطلقت فعاليات الملتقى يوم السبت الماضي، وتخلله مسابقات رياضية فى "كرة القدم، كرة الطائرة الشاطئية، التزحلق على الرمال، مهرجان سباحة ومهرجان للألعاب التراثية لكل دولة أفريقية مشاركة"، كما قامت وزارة الشباب والرياضة بوضع برنامج سياحي للشباب المشاركين بالملتقى لزيارة أبرز المعالم السياحية والأثرية
يذكر أن وزارة الشباب الرياضة تنفذ حزمة من البرامج والمشروعات بمحافظة أسوان خلال العام الجاري تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وضمن فعاليات أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي" التي أعلنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم في نوفمبر الماضي، وتهدف تلك الفعاليات إلى تشبيك أفكار الشباب الأفريقي بما يخدم القارة، ودعم وتعزيز الترابط وعلاقات التعاون بين دول القارة، وبناء قدرات الشباب الأفريقي في المجالات كافة، وتشجيعهم واكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم، وإشراكهم في طرح رؤاهم لتنمية المجتمعات الأفريقية.
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