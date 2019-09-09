وزير الشباب يطمئن على حالة مصابي حمام السباحة بمستشفى الدمرداش

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بزيارة مركز شباب عين الصيرة، على خلفية واقعة زيادة كمية الكلور بحمام سباحة المركز، أثناء تدريب إحدى الأكاديميات بحمام السباحة، مما أدى إلى وجود حالات اختناق بسيطة، انتقل على إثرها بعض الحالات إلى مستشفى قصر العيني ومستشفى الدمرداش.

وجه "صبحي" بضرورة الاهتمام بالحماية المدنية والجانب الوقائي والبيئي بمراكز الشباب، لافتًا إلى ضرورة تعميم وحدات إسعافات أولية داخل مراكز الشباب، ووضع لائحة تشغيل موحدة

لجميع حمامات السباحة بمراكز الشباب تضمن السلامة التامة لمستخدمي حمامات السباحة كافة داخل مراكز الشباب، في إطار استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الشباب وإمدادها بالمتطلبات كافة التي تخدم مرتادي هذه المراكز من الشباب والنشء والأسر بما يحقق تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية.انتقل وزير الشباب لزيارة مصابي حمام السباحة بمستشفى الدمرداش والاطمئنان على حالة المصابين وهم 4 حالات بمستشفى الدمرداش، مبينًا أن جميع الحالات التي تم نقلها إلى مستشفى قصر العيني تم فحصها وخروجها بعد الاطمئنان على حالاتها.أوضح وزير الشباب والرياضة، أنه تم إغلاق حمام السباحة بمركز شباب عين الصيرة، مبينًا أن النيابة فتحت تحقيقًا في الواقعة، كما قامت وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لفحص تفاصيل الواقعة.رافق وزير الشباب والرياضة خلال الزيارة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أشرف البجيرمي، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، مصطفى منصور، وكيل وزارة الشباب والرياضة لمراكز الشباب، الدكتور محمود لطفي صقر، مدير مركز السموم بمستشفى الدمرداش.