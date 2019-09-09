الاتحاد السعودي يؤجل مباراة الرائد والتعاون بالدوري

قررت اليوم لجنة المسابقات بالإتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل لقاء فريقي الرائد والتعاون المزمع إقامته يوم الخميس 19 سبتمبر الحالي ضمن الجولة الرابعة من الدوري. يوم الخميس 19 سبتمبر الحالي ضمن الجولة الرابعة من الدوري. وحددت لجنة المسابقات موعد إقامته الجديد يوم الأربعاء 6 نوفمبر المقبل ويأتي التأجيل بسبب انشغال الملعب خلال موعد المباراة السابق.

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