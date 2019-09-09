قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة أحمد عبد الدايم، تنظيم رحلة للمنتخبات المشاركة في بطولة العالم للناشئات تحت 18 عاما المقامة حاليا بمصر، وذلك يوم الأربعاء المقبل. ومن المقرر أن ينظم الاتحاد رحلة لمنتخبات المجموعتين الأولى والثانية المقيمين بالإسماعيلية لزيارة قناة السويس، على أن تزور منتخبات المجموعتين الثالثة والرابعة المقيمين بالقاهرة منطقة الأهرامات. أن تزور منتخبات المجموعتين الثالثة والرابعة المقيمين بالقاهرة منطقة الأهرامات. وتخوض المجموعتان الأولى والثانية مبارياتها على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بإستاد القاهرة. وكانت القرعة أسفرت عن توزيع منتخبات البطولة على 4 مجموعات جاءت كالتالي، المجموعة الأولى: مصر – الكاميرون – البرازيل – الصين – بورتريكو المجموعة الثانية: أمريكا – إيطاليا – المكسيك – كندا – كوريا المجموعة الثالثة: الأرجنتين – روسيا – رومانيا – تايلاند – بيلاروسيا المجموعة الرابعة: تركيا – الكونغو – اليابان – بيرو - بلغاريا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رحلات ترفيهية لمنتخبات مونديال ناشئات الطائرة بقناة السويس والأهرامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.