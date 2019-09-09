الأهلي يصطحب الشيف الخاص به في رحلة غينيا الاستوائية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اصطحاب الشيف الدالي في رحلة غينيا الاستوائية، المقرر لها صباح بعد غدٍ الأربعاء، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال أفريقيا. غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال أفريقيا. فضل الجهاز الفني اصطحاب شيف الفريق للاطمئنان على التفاصيل كافة الخاصة بإعداد وتجهيز وجبات الطعام للاعبين في رحلة غينيا الاستوائية. بإعداد وتجهيز وجبات الطعام للاعبين في رحلة غينيا الاستوائية. يذكر أن الأهلي صعد لدور الـ32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تخطيه عقبة «اطلع برة» بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي.

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