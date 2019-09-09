فينجر نادما :” ارتكبت خطأ جسيما بعدم ضم ميسي”

اعترف المُدرب الفرنسي السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، أرسين فينجر، بفشله في ضم أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر التاريخ، الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ كان بإمكانه التعاقد معه سنة 2003، عندما كان في فئة الشبان بالنادي الكاتالوني.

وصرح آرسين فينجر في حديثه لشبكة “بي إن سبورتس” قائلا :” في الحياة، يُمكننا العيش بشعور الندم .. وأبرز ما ندمت عليه هو عدم ضم للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما وقعنا مع سيسك فابريجاس سنة 2003 من برشلونة، كانت لنا محدثات بخصوص ميسي .. كُنا قدرين على تكوين فرق شابة قوية مكونة من لاعبين شبان من مستوى كبير”.

وأضاف المدرب السابق للجنرز قائلا :” بضم ميسي، فابريجاس وبيكيه، كان بإمكاننا أن نُكون فريقا قويا .. سيسك جاء حينها إلى إنجلترا وكذلك بيكيه .. لكن ميسي بقي في إسبانيا، أكيد أننا كُنا مهتمين بضمه، لكنه أصبح الآن لاعبا لا يُمس”.