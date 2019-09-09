نجم برشلونة السابق ينضم إلى مانشستر سيتي

كشفت صحيفة “دي تيليغراف” الهُولندية عن انضمام النجم السابق لنادي برشلونة ومدرب فينورد روتردام الهولندي السابق، جيوفاني فان برونكهورست، إلى الطاقم التدريبي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي. وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن النجم الهولندي شُوهد في ملاعب تداريب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إذ يعمل رُفقة الأطقم التدريبية للنادي. وسيعمل المدرب السابق لنادي فينورد روتردام الهولندي على تدريب تلقين فلسفة النادي في السيتي، نيويورك سيتي وميلبورن سيتي، الأندية التابعة إلى علامة السيتيزن. وكان جيوفاني فان برونكهورست قد أنهى ارتباطه بنادي فينورد بنهاية الموسم الكروي الماضي. Advertisements وتم اختيار النجم الهولندي نظرا لاقتراب فلسفته من طريقة عمل رفيقه السابق في برشلونة ومدرب بطل إنجلترا الحالي بيب غوارديولا.

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