جديد الحالة الصحية للاعب برشلونة سيميدو

أكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية المُقربة من مُحيط نادي برشلونة، أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم قد وجه تطمينات لنادي برشلونة بخصوص الحالة الصحية للظهير الأيمن للنادي الكاتالوني نيلسون سيميدو، والذي كان قد تعرض لإصابة قوية على مستوى الكاحل في المُباراة الأخيرة للمنتخب البرتغالي أمام نظيره الصربي في إطار تصفيات يورو 2020.

وكان الدولي البرتغالي قد خرج محمولا على النقالة لعدم تمكنه من المشي، وهو ما عزز فرضية تعرضه لإصابة قوية.

Advertisements

وأشارت التقارير ذاتها، إلى أن سيميدو يُعاني فقط من كدمة قوية على مستوى الكاحل، تستدعي غيابه عن المباراة المقبلة للمنتخب البرتغالي أمام ليتوانيا، على أن يعود لمجاورة رفاقه في النادي في مُباراة فالنسيا في الدوري الإسباني، نهاية الأسبوع الحالي.

يُذكر أن نادي برشلونة قد يستعيد خدمات كل من ميسي وسواريز في مباراة فالنسيا المُقبلة.