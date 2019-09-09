ليكيب | ضربة موجعة لسان جيرمان أمام ريال مدريد

أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الذائعة الصيت، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيُحرم من خدمات نجمه الشاب كيليان مبابي في المُباراة الأولى في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني.

وكان بطل العالم كيليان مبابي قد تعرض لإصابة عضلية على مستوى الفخذ، غيبته عن الملاعب قرابة شهر كامل.

وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن النجم الفرنسي مبابي لن يكون بمقدوره التواجد في المباراة، لينضاف إلى قائمة الغيابات التي يتصدرها النجم البرازيلي نيمار جُونيور بداعي الإيقاف، إضافة إلى كل من الألمانيين دراكسلر وكيرير.

وفي سياق مُتصل، أجمعت التقارير الإعلامية الفرنسية على أن المهاجم الأورغوياني إيدينسون كافاني سيعود في الوقت المناسب للمشاركة أمام ريال مدريد.