رياضة | مسئول سابق في بيراميدز يحتفل بفوز الزمالك (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسئول سابق في بيراميدز يحتفل بفوز الزمالك (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل أحمد عفيفى المتحدث الرسمي لنادى بيراميدز سابقًا بفوز الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الساعة والعشرين في تاريخه بعد التفوق على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

وحرص أحمد عفيفى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على نشر صور لعدد من لاعبى الزمالك وعلى رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا وتغنى بالأداء الذى قدمه أمام بيراميدز وقيادته نحو اللقب.

وكان أحمد عفيفي قد رحل عن بيراميدز قبل عدة أيام بعد قرار تركي آل الشيخ مالك النادي السابق شراء نادي ألميريا الإسباني.

ونجح الزمالك في الفوز بثلاثية نظيفة على بيراميدز وتقرر حصوله على مبلغ مليون و 500 ألف جنيه كمكافأة الفوز بكأس مصر من اتحاد الكرة

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وتمكن الزمالك من حصد لقب كأس مصر على حساب بيراميدز بثلاثية تناوب على تسجيلها يوسف أوباما، المغربي أشرف بن شرقي "هدفين"، في الدقائق 52، و63، و83 من زمن المباراة.

مشوارك الزمالك في كأس مصر

وتوج الزمالك بالبطولة بشباك نظيفة طوال البطولة، حيث لم تتلق شباك الفريق أي هدف للمرة الأولى للفارس الأبيض في تاريخه، ونرصد لكم نتائج الفارس الأبيض في البطولة كالتالي:

وبدأ فريق الزمالك دور الـ32 من كأس مصر بالفوز بهدف نظيف على مركز شباب سمنود ثم تأهل لدور الـ16 لمواجهة الإنتاج الحربي وفاز عليه بهدفين في الشوط الإضافي الأول، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي وأحرز هدفي المباراة كلاً من محمود علاء، ومحمود عبد العزيز، في الدقائق 102، و108.

وفاز الزمالك على المقاصة بهدف عبد الله جمعة في دور الثمانية ثم الاتحاد السكندري في نصف النهائي في الدقيقة 98 من زمن المباراة، بهدف رائع من مصطفى محمد بعد أسيست أكثر من رائع من محمود عبد الرازق شيكابالا وأخيرًا بيراميدز في المباراة النهائية.