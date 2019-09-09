رياضة | هل يتسبب الأهلي في عقاب شيكابالا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يتسبب الأهلي في عقاب شيكابالا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في حصد للقب بطولة كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، عقب الفوز على بيراميدز سبورت، بثلاثية نظيفة بالمباراة النهائية.

وعقب نهاية المباراة توجه محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض، للجماهير الحاضرة للمباراة، وشاركهم في انتقاد جماهير الأهلي وتوجيه السباب دون أن يكونوا طرفًا بالمباراة النهائية.

وحرص "الخليج 365 الرياضي" على التواصل مع مصدر بالجبلاية، للرد حول سيتم معاقبة شيكابالا، عقب ظهوره بهذا الشكل مع الجماهير المتواجدة بالمدرجات.

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وقال المصدر إن هناك عوامل عديدة يتم وضعها في الاعتبار قبل إصدار أي قرارات من لجنة الانضباط ضد اللاعبين أو الأجهزة الفنية بالمباريات.

وأضاف المصدر: "سيتم عقد جلسة من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، والإطلاع على مشاهد وتقرير حكم مباراة نهائي كأس مصر، ومن ثم إصدار العقوبات اللازمة على من يستحقها.. إذا لم يدون الحكم الروماني بيتريسوكي في تقريره ما حدث من شيكابالا مع الجماهير البيضاء، لن يتم إصدار أي عقوبات ضده، لأن تقرير الحكم سيكون الفيصل في هذا الأمر".

وكانت اللجنة الخماسية والتي تدير الجبلاية بشكل مؤقت برئاسة عمرو الجنايني، قررت سحب قرارات العقوبات من لجنة المسابقات، ومنحها للجنة الانضباط للفصل بأمرها خلال المرحلة المقبلة.