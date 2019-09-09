رياضة | ظهير ريال مدريد مهدد بالطرد

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إذا قمت بتخفيض عدد اللاعبين المصابين في ريال مدريد، فقد بقي زين الدين زيدان مع سبعة أعضاء فقط من فريقه الرفيع المستوى للتدريب في نادي فالديباس خلال فترة الاستراحة الدولية.

ومع ذلك، فقد أتيحت له فرصة العمل مع كل من الظهير الأيسر للفريق الأول، مع عدم تلقي كل من مارسيلو وميندي مكالمات هاتفية من البرازيل وفرنسا على التوالي.

مارسيلو هو اللاعب العادي منذ عودة زيدان إلى ريال مدريد في مارس ، حيث أطاح سيرجيو ريجيلون في المراحل الأخيرة من الموسم الماضي ، ولكن باستثمار 48 مليون يورو في ميندي لا يمكن تجاهلها.

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أصيب مدافع ليون السابق في معظم الصيف ، لكنه شارك لأول مرة مع فريق لوس بلانكوس في تعادل 2-2 مع فياريال وأعجب به.

تم إنجاز مندي 45 من أصل 51 تمريرة ، وكان مرارًا وتكرارًا في الهجمات وفاز بحوزته ست مرات خلال اللقاء في ملعب "دي لا سيراميكا".

إن قوته وسرعته من الصفات التي يقدرها زيدان تقديراً عالياً ، وإذا استمر أداء مارسيللو ، فقد يجد مارسيلو نفسه خارج الفريق مرة أخرى.