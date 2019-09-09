رياضة | نيمار يغدر بباريس سان جيرمان

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بعد انتهاء الميركاتو الصيفي التي أبدى فيها نيمار رغبته في ترك باريس سان جيرمان أكثر من الواضح، قام البرازيلي بقطع شوطًا كبيرًا من أجل الفوز على مؤيديه.

يمكن لنيمار، من الناحية النظرية، العودة إلى العمل في 14 سبتمبر عندما يواجه باريس سان جيرمان ستراسبورج ، لكنه في رد فعل معادٍ.

في الأشهر الأخيرة، جمع نيمار بعض اللحظات غير المواتية، مثل ضرب أحد المعجبين بعد هزيمة كوبي دي فرانس النهائية وكذلك اختيار هزيمة برشلونة 6-1 أمام باريس سان جيرمان كإحدى مبارياته المفضلة على الإطلاق.

ومن المقرر أن يعود إلى استاد جعل مشاعره تجاهه معروفة بلافتات مثل" ("نيمار ارحل) - وهو أمر نادر الحدوث بالنسبة لشخص يفترض أنه الرائد في المشروع الرياضي للنادي.

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بعد ذلك ، فإن ظهوره الأخير مع البرازيل في تعادله مع كولومبيا سيؤدي إلى غضب المزيد من المؤيدين الذين رأوا أن أفضل لاعب مدفوع الأجر يختفي في بداية الموسم ليحمي نفسه من الإصابة على أمل حدوث خطوة.

القوة في قدميه على الرغم من نيمار تضاءل الوقت مع النادي بسبب الإصابات التي لا تزال أرقامه مثيرة للإعجاب ، حيث سجل 34 هدفًا وقدم 21 تمريرة في 37 مباراة بالدوري بالإضافة إلى 11 هدفًا وخمس تمريرات في 13 مباراة لعبها في دوري الأبطال.

وبصرف النظر عن مباريات الكأس ، فإن الإصابات والخلافات التي تركته على الهامش حصرت أكبر استثمارات النادي في 50 مباراة فقط في موسمين.

معظم الأندية الأخرى في موقف باريس سان جيرمان كان يائسًا لتفريغ حمولة البرازيلي والاستثمار في مكان آخر ، لكن النداء التجاري الهائل الذي يجلبه ، الصفقة التي تم توقيعها مؤخرًا والتي تبلغ 75 مليون يورو سنويًا مع نايك كونه مجرد واحد من العديد من الأمثلة ، قد أبقت عليه.

يسمع المتحدثون بصوت عالٍ اسمه في النادي الباريسي ومن شبه المؤكد أنه سيتم مواجهته برد فعل فاتر ، لكن نيمار يعرف أن الطريقة الوحيدة التي يمكنه بها الخروج من المتاهة التي أنشأها هي من خلال تصرفاته في الميدان بدلاً من ذلك من أي شيء الخروج منه.