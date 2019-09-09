رياضة | ميسي يهرب من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يهرب من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني مغادرة الفريق اللعب إلى الدوري الأمريكي بعد بلوغه عامه الثاني والثلاثين.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية يرغب في الرحيل عن برشلونة ليلعب في الدوري الأمريكي ليسير على خطى نجوم سابقين مثل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والإسباني ديفيد فيا أو الإنجليزي ديفيد بيكهام خاصة أن الرؤية غير واضحة في تجديد عقده.

ويملك ليونيل ميسي بندًا في عقده مع برشلونة بحرية الرحيل عن الفريق في أي موسم بعد بلوغه سن الـ32 عاما، ولكن لمسابقة دوري ليست مصنفة ضمن الفئة الأولى مثل الدوري الإنجليزي أو الإيطالي ليضع الشكوك حول استمرار الأيقونة الأرجنتينية في البارسا.

وكشف ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي في وقت سابق عن رغبته في شراء أحد لاعبي المستوى الأول عالمياً وسط تقارير تتحدث عن رغبته في ضم ميسي لفريقه.

ويبدأ ميسي مع برشلونة مفاوضات تجديد التعاقد في نوفمبر المقبل حيث تأمل إدارة النادي في تمديد التعاقد إلى ما بعد صيف 2021 وهو موعد انتهاء عقد اللاعب مع النادي الكتالوني.

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ميسي هو أحد أبناء أكاديمية "لاماسيا" التابعة لبرشلونة، وظهر مع الفريق الأول في عام 2004 وقاده لأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا و10 ألقاب للدوري الإسباني، بدأت في 2005 وكان آخرها في 2019.

وفاز ليونيل ميسي بجائزة الأفضل في العالم 5 مرات أعوام: 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، علماً بأنه من المتنافسين على جائزة العام الحالي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وفيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي.

ونجح ميسي مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في احتكار جائزة الكرة الذهبية لـ10 أعوام قبل أن يكسر الاحتكار النجم الكرواتي لوكا مودريتش في 2018 ويتوج بالجائزة في وجود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ضمن المرشحين.