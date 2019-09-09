رياضة | الزمالك يطير إلى السنغال فجر الأربعاء المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطير إلى السنغال فجر الأربعاء المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك السفر إلى السنغال لمواجهة جينيرشيون فوت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

وقرر الجهاز السفر فجر الأربعاء المقبل على أن يتولى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي مهمة رئيس البعثة.

وتقام مباراة الزمالك وبطل السنغال يوم 14 سبتمبر المقبل في لقاء الذهاب بالدور التمهيدي للبطولة الافريقية.

وكان الزمالك قد فاز على بيراميدز بثلاثية نظيفة في نهائي بطولة كأس مصر.

ووجه المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادي الزمالك الشكر لمجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين على المجهود الكبير الذين قاموا به خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف جلال أنه كان هناك اصرار واضح من اللاعبين والجهاز الفني على الفوز ببطولة كأس مصر، حيث قدموا بالفعل مباراة رائعة أمام بيراميدز وكانوا الأحق بالمكسب.

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وواصل نائب رئيس الزمالك قائلا: “الحمد لله.. سعيد بفوز الفريق بالكأس والفترة القادمة سيكون الفريق دائما على منصات التتويج”.

وتوج الزمالك بكأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة سجلها أوباما “هدف” والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

وأكد التونسي حمدي النقاز الظهير الايمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن الفوز بكأس مصر هو اللقب الرابع له مع الزمالك، مشيرا إلى أنه امر يسعده حيث تحقق ذلك في عام ونصف العام فقط، موضحا أنه وزملاءه يسعون لزيادة الالقاب مع الزمالك.

وأضاف النقاز، أنه يشكر إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور على الدعم المتواصل للفريق، وكذلك يشكر الجماهير التي كان لها عامل السحر في الفوز باللقب.

كما أشار اللاعب الدولي التونسي، إلى أن هناك تفاهما وحبا بين جميع افراد الفريق وهو ما انعكس في الملعب.

وكان الزمالك قد تخطى عقبة ديكاداها الصومالي بالدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا ويخوض الفريق مباراة بطل السنغال بطموح كبير للوصول إلى المرحلة النهائية في ظل الآمال الكبيرة المنعقدة على اللاعبين من جانب الجماهير وتحقيق البطولة الافريقية بعد النجاح في التتويج بالكونفدرالية الافريقية خلال الموسم الماضي.