رياضة | ماذا فعل كونتي مع إنترميلان في أول 100 يوم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا فعل كونتي مع إنترميلان في أول 100 يوم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتم أنطونيو كونتي 100 يوم من توليه مسؤولية إنتر، بعد أن وافق على استعادة زمام الأمور في نيرازوري مرة أخرى في مايو.

كان مدرب إنتر يحاول بناء وحدة متماسكة وتعزيز روح الفريق خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، وهي خطوة مرت في النهاية بشكل جيد مع مشجعي النادي.

لقد اتحد الفريق أخيرًا بعد إلغاء بعض القواعد المثيرة للجدل التي وضعها المدربون السابقون وجني الإنتر المكافآت بالفعل، بعد أن حصل على ست نقاط من ست نقاط في المباريات الافتتاحية.

روميلو لوكاكو، دييغو جودن وأليكسيس سانشيز هما من المعالم الرئيسية لهذا الجانب الجديد الذي بدأ موسم دوري الدرجة الأولى الإيطالي يبدو أنهما قد يشكلان تحديًا قويًا لهيمنة يوفنتوس على كريستيانو رونالدو.

حتى لو كان الوقت مبكرًا للغاية تظهر علامات على التغيير الجذري الذي جعلهم يقودون الانقسام ، وإن كان ذلك بفارق الأهداف فقط.

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يبقى أن نرى كيف سيبدأ إنتر في أوروبا، حيث يتطلعون لاستعادة مقعدهم في المركز الجدول الأعلى لكرة القدم القارية، وسيكون من المثير للاهتمام ملاحظة كيف يتطور دور كل من لوكاكو وتكتيكات الفريق خلال هذا الموسم.

كان تأثير ستيفانو سينسي الأولي إيجابياً، في حين كان اللعب بشكل أفضل على الجناح وفي وسط هناك حاجة إلى حديقة بين كوادو اسمواه وفلانتينوو لازارو.

وقد ركزت اهتمام وسائل الإعلام أيضًا على ثلاثية الظهير الوسطي الجديدة التي تضم ستيفان دي فريج ودييجو جودن وميلان سكرينيار، والتي من المقرر أن تجعل دفاع إنتر أحد أكبرها في إيطاليا.

كان كل شيء أشعة الشمس والورود لكونتي، لأنه كان عليه أن يتعامل مع قضية المهاجم المنشود ماورو إيكاردي ، الذي غادر في النهاية لقضاء فترة مبدئية لمدة عام مع نادي باريس سان جيرمان بعد صيف محموم.

ولكن مع وجود الأرجنتيني المخرب بعد إزالته، يأمل إنتر في ركوب المشاعر الطيبة التي تطفو حاليًا حول النصف الأزرق لسان سيرو.