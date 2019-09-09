رياضة | ميسي يصدم برشلونة من أجل الدوري الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يصدم برشلونة من أجل الدوري الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على فكرة اللعب في الدوري الأمريكي حال قرر مغادرة الفريق بعد بلوغه عامه الثاني والثلاثين رغم ما أشير عن قراره بالعودة إلى يونج بويز الأرجنتيني الذي بدأ فيه مسيرة الكرة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن أن ميسي حين يرحل عن برشلونة سيلعب في الدوري الأمريكي، ليسير على خطى نجوم سابقين مثل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والإسباني ديفيد فيا أو الإنجليزي ديفيد بيكهام.

رحيل ليونيل ميسي

ويمتلك ليونيل ميسي بندًا في عقده مع برشلونة بحرية الرحيل عن الفريق في أي موسم بعد بلوغه سن الـ32 عاما، ولكن لمسابقة دوري ليست مصنفة ضمن الفئة الأولى مثل الدوري الإنجليزي أو الإيطالي ليضع الشكوك حول استمرار الأيقونة الأرجنتينية في البارسا.

وأعلن ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي في وقت سابق عن رغبته في شراء أحد لاعبي المستوى الأول عالمياً وسط تقارير تتحدث عن رغبته في ضم ميسي لفريقه.

ومن المقرر أن يبدأ ميسي مع برشلونة مفاوضات تجديد التعاقد في نوفمبر المقبل حيث تأمل إدارة النادي في تمديد التعاقد إلى ما بعد صيف 2021، وهو موعد انتعاء عقد اللاعب مع النادي الكتالوني.

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ويعد ميسي أحد أبناء أكاديمية لاماسيا" التابعة لبرشلونة، وظهر مع الفريق الأول في عام 2004 وقاده لأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا و10 ألقاب للدوري الإسباني، بدأت في 2005 وكان آخرها في 2019.

وتوج ليونيل ميسي بجائزة الأفضل في العالم 5 مرات أعوام: 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، علماً بأنه من المتنافسين على جائزة العام الحالي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وفيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي.

واحتكر ميسي مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي جائزة الكرة الذهبية لـ10 أعوام قبل أن يكسر الاحتكار النجم الكرواتي لوكا مودريتش في 2018 ويتوج بالجائزة في وجود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ضمن المرشحين.