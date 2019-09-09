رياضة | الليلة.. عبد الحفيظ وعدلي يطيران إلى غينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة.. عبد الحفيظ وعدلي يطيران إلى غينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، إلى غينيا الاستوائية مساء اليوم الاثنين؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وتأمينها وملاعب التدريب، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالرحلة، وذلك قبل سفر بعثة الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

ويلتقي الأهلي مع نظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب «عبد الحفيظ» و«عدلي» في الوقوف على كل كبيرة وصغيرة خاصة بإقامة البعثة وملاعب التدريب وغيرها من التفاصيل التنسيقية قبل وصول بعثة الفريق.

يذكر أن الأهلي يطير إلى غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من صباح بعد غدٍ الأربعاء لمواجهة كانو سبورت.

الأهلي يشكر السفير المصري في غينيا

حرص مسئولو النادي الأهلي على توجيه الشكر للسفير المصري في غينيا الاستوائية، حاتم حسوبة وطاقم السفارة؛ بسبب المجهودات الكبيرة التي بذلوها لتسهيل كافة الأمور الخاصة باستقبال وإقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي تستعد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم السبت المقبل.

Advertisements

من جانبه قال ك سمير عدلي المدير الإداري للفريق إن السفارة المصرية في غينيا الاستوائية قامت بجهود كبيرة لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الأهلي وتذليل كافة العقبات مبكرا ؛ وقامت بتوفير المناخ الملائم والداعم للفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لتسهيل مهمة الفريق في مواجهة العودة في مصر.

وأضاف أن السفارة المصرية قامت بإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة وتأمينها وملاعب التدريب وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالرحلة مبكرا على أن يقوم برفقة مدير الكرة بالاطمئنان على كافة الترتيبات فور وصولهم إلى غينيا الاستوائية، وإتمام جميع التفاصيل التي تضمن توفير المناخ المميز للبعثة قبل المباراة.

وتطير بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من صباح بعد غد الأربعاء في رحلة تستغرق ما يقرب من 12 ساعة كاملة على الخطوط الأثيوبية يتخللها ترانزيت في مطار أديس أبابا الاثيوبي؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت.