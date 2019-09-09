رياضة | اتجاه لإلغاء الحكم الاضافي بعد تطبيق تقنية الفيديو بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتجاه لإلغاء الحكم الاضافي بعد تطبيق تقنية الفيديو بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، على إلغاء الحكم الخامس "الإضافي"، خلال المباريات التي سيتم تطبيق خلالها تقنية "الفار" بداية من الدور الثاني للدوري العام.

ومن المقرر أن يستمر الحكم الإضافي في التواجد بالملاعب من بداية الموسم حتى نهاية الدور الأول، بعد قرار الجبلاية بتطبيق تقنية "الفيديو".

وكان مجلس الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، أعلن عن تطبيق تقنية الفيديو "الفار"، عقب الحصول على جميع الموافقات من الاتحاد الدولي "فيفا" لاستخدامه بالملاعب المصرية.

وأرسل الاتحاد الدولي مندوبا، خلال الأسابيع الماضية لعقد عدة جلسات مع مسئولي الجبلاية والتحكيم، لشرح تطبيق التقنية وتحديد تكاليف تطبيقها.

على جانب أخر، بدأ جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، تجهيز التشكيل الجديد للجنة، لتسليمها إلى اللجنة المؤقتة بالجبلاية.

ومن المقرر أن يعقد جلسة مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة، وعرض اللجنة بشكل كامل لاعتمادها قبل بداية الموسم الجديد.

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وكان الغندور، أعلن في وقت سابق أن تشكيل اللجنة سيشهد وجوها جديدة، في ظل التوجه العام للدولة بالاعتماد على صغار السن والشباب وخلق كوادر جديدة، خلال المرحلة المقبلة.

وكان الثنائي أيمن دجيش وشريف صلاح حكام مصر الدوليين السابقين، رفضوا العمل ضمن عضوية اللجنة الرئيسية للحكام تحت رئاسة جمال الغندور، خلال المرحلة المقبلة.

وحرص الثنائي على التقدم بإعتذار رسمي لجمال الغندور رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة عن العمل معه ضمن عضوية اللجنة الرئيسية، بعدما جمعتهما جلسة ودية، داخل مقر لجنة الحكام فى الجبلاية بالجزيرة.

وبرر الثنائي دجيش وصلاح اعتذاراهما، بسبب اختيارهم ضمن فريق العمل تحت رئاسة سمير عثمان الرئيس السابق للجنة الرئيسية وأن الاعتذار جاء من الناحية الأدبية للالتزام الأدبي بينهم وبين سمير عثمان.

وأكد دجيش وصلاح، أنهم تحت أمر اللجنة في أي وقت للاستفادة من خدماتهم، ولكن ذلك سيكون من الخارج إذا تم طلبهم للمشاركة في المعسكرات والمحاضرات بشكل ودي.

