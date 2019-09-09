رياضة | الأهلي يختبر محمد الشناوي طبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يختبر محمد الشناوي طبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خضوع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق للكشف والفحص الطبي مساء اليوم على هامش مران الفريق بالتتش.

ويأتي خضوع الشناوي محمد الشناوي للفحص الطبي من أجل الإطمئنان عليه بعد التعرض للإصابة بمران الأمس، ومعرفة مدى قدرته بالمشاركة في مران الفريق اليوم من عدمه.

إصابة محمد الشناوي

وتعرض محمد الشناوي إلى الإصابة بكدمة في الكتبف خلال المران الجماعي للفريق الأحمر أمس الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واضطر الشناوي إلى الخروج من الملعب، ولم يتمكن من استكمال المران الذي يقوده السويسري رينيه فايلر.

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وأكمل الشناوي المران داخل صالة الجيمانزيوم خوفًا من تفاقم الإصابة التي تعرض لها.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد قرر إجراء تقسيمة "تراي ماتش" في مران الفريق الأحمر اليوم لتجربة بعض الامور الفنية والخططية ، في إطار الاستعداد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، مشددًا على أن الجهاز الفني يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من التقسيمة التي سيتم إجراؤها بين لاعبي الفريق في مران اليوم.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة يوم 11 سبتمبر الجاري في طريقها إلى غينيا الاستوائية طبقا للموعد الذي حدده الجهاز الفني، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت يوم 14 من الشهر ذاته.

يذكر أن الأهلي قد صعد لهذا الدور عقب تخطيه فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي للبطولة بالفوز بنتيجة 13- صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويعد الشناوي الحارس الأساسي للنادي الأهلي في أخر موسمين، وقدم الحارس مستوى أكثر من رائع مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 على الرغم من الخروج المبكر للفراعنة من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا.