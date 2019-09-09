رياضة | عدد بطولات الأهلي .. الزمالك ليس الأوحد في التتويج بالكأس "نظيفا"

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدد بطولات الأهلي .. الزمالك ليس الأوحد في التتويج بالكأس "نظيفا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تتويج الزمالك باللقب جاء ليرفع رصيده من الألقاب إلى الرقم 27 منفردًا بالمركز الثاني خلف الأهلي وصاحب الرقم القياسي في التتويج بالكأس.
ويجيب "الخليج 365 الرياضي" بالتاريخ هل الزمالك الفريق الوحيد المتوج باللقب من خلال التقرير التالي:
فوز الزمالك بالبطولة بدون تلقي أي أهداف ليس الأول أو الأوحد، بل سبقه الأهلي في تحقيق تلك المعادلة عندما توج باللقب نظيفا في عام 2006.
تتويج الأهلي بعد مشوار طويل بالكأس، اختتمه بالفوز على غريمه التلقيدي الزمالك، بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.
وكانت نتائج الأهلي في عام 2006 كالآتي
" دور الـ32"
الأهلي × تليفونات بني سويف (0-1 ).
"دور الستة عشر"
الاتحاد × الأهلي (1-0).
"دور الثمانية"
الأهلي × أسمنت السويس (0-3 ).
نصف النهائي
حرس الحدود × الأهلي (1-0).
المباراة النهائية
الأهلي × الزمالك (0-3 ).
وبالتالي لم يكن الزمالك هو الفريق الوحيد المتوج باللقب نظيفًا أو أن بطولات أكثر من عدد بطولات الأهلي بعدما نجح في معادلة رقم الأحمر حيث جاءت نتائج الزمالك في هذا اللقب كالآتي:-
"دور الـ32"
الزمالك x مركز شباب سمنود (0-1 ).
"دور الستة عشر"
الزمالك x الإنتاج الحربي (0-2 ).
"دور الثمانية"
مصر المقاصة × الزمالك (1-0 ).
"الدور قبل النهائي"
الزمالك x الاتحاد السكندري (0-1 )
"الدور النهائي"
الزمالك x بيراميدز (0-3 )