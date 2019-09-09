رياضة | عدد بطولات الأهلي .. الزمالك ليس الأوحد في التتويج بالكأس "نظيفا"

واستطاع شيكابالا ورفاقه في تقديم واحدة من المباريات المميزة، بعدما قاد فريقه لفوز كبير بالمباراة النهائية، بل والفوز بالكأس دون دخول شباكهم أي أهداف طوال البطولة.

فوز الزمالك، بالبطولة بدون تلقي أي أهداف ليس الأول أو الأوحد، بل سبقه الأهلي في تحقيق تلك المعادلة.

ويجيب "الخليج 365 الرياضي" بالتاريخ هل الزمالك الفريق الوحيد المتوج باللقب من خلال التقرير التالي:

فوز الزمالك بالبطولة بدون تلقي أي أهداف ليس الأول أو الأوحد، بل سبقه الأهلي في تحقيق تلك المعادلة عندما توج باللقب نظيفا في عام 2006.

تتويج الأهلي بعد مشوار طويل بالكأس، اختتمه بالفوز على غريمه التلقيدي الزمالك، بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

وكانت نتائج الأهلي في عام 2006 كالآتي

" دور الـ32"



الأهلي × تليفونات بني سويف (0-1 ).

"دور الستة عشر"



الاتحاد × الأهلي (1-0).

"دور الثمانية"



الأهلي × أسمنت السويس (0-3 ).

نصف النهائي

Advertisements