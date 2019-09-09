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رياضة | عدد بطولات الأهلي .. الزمالك ليس الأوحد في التتويج بالكأس "نظيفا"

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدد بطولات الأهلي .. الزمالك ليس الأوحد في التتويج بالكأس "نظيفا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت مقارنة عدد بطولات الأهلي بنادي الزمالك بعدما نجح الأخير حصد لقب كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز سبورت بثلاثية مقابل لا شئ.

تتويج الزمالك باللقب جاء ليرفع رصيده من الألقاب إلى الرقم 27 منفردًا بالمركز الثاني خلف الأهلي وصاحب الرقم القياسي في التتويج بالكأس. 

واستطاع شيكابالا ورفاقه في تقديم واحدة من المباريات المميزة، بعدما قاد فريقه لفوز كبير بالمباراة النهائية، بل والفوز بالكأس دون دخول شباكهم أي أهداف طوال البطولة.
عدد بطولات الأهلي أكثر من الزمالك فوز الزمالك، بالبطولة بدون تلقي أي أهداف ليس الأول أو الأوحد، بل سبقه الأهلي في تحقيق تلك المعادلة.

ويجيب "الخليج 365 الرياضي" بالتاريخ هل الزمالك الفريق الوحيد المتوج باللقب من خلال التقرير التالي:

فوز الزمالك بالبطولة بدون تلقي أي أهداف ليس الأول أو الأوحد، بل سبقه الأهلي في تحقيق تلك المعادلة عندما توج باللقب نظيفا في عام 2006.

تتويج الأهلي بعد مشوار طويل بالكأس، اختتمه بالفوز على غريمه التلقيدي الزمالك، بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

وكانت نتائج الأهلي في عام 2006 كالآتي

" دور الـ32"

الأهلي × تليفونات بني سويف (0-1 ).

"دور الستة عشر"

الاتحاد × الأهلي (1-0).

"دور الثمانية"

الأهلي × أسمنت السويس (0-3 ).

نصف النهائي

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حرس الحدود × الأهلي (1-0).

المباراة النهائية


الأهلي × الزمالك (0-3 ).

وبالتالي لم يكن الزمالك هو الفريق الوحيد المتوج باللقب نظيفًا أو أن بطولات أكثر من عدد بطولات الأهلي بعدما نجح في معادلة رقم الأحمر حيث جاءت نتائج الزمالك في هذا اللقب كالآتي:-

"دور الـ32"

الزمالك x مركز شباب سمنود (0-1 ).

"دور الستة عشر"

الزمالك x الإنتاج الحربي (0-2 ).

"دور الثمانية"

مصر المقاصة × الزمالك (1-0 ).

"الدور قبل النهائي"

الزمالك x الاتحاد السكندري (0-1 )

"الدور النهائي"

الزمالك x بيراميدز (0-3 )

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