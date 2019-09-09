شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لـ«الشناوي» قبل مران الأهلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخضع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق، مساء اليوم الإثنين؛ من أجل تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان «الشناوي» قد أصيب بكدمة في الكتف، واضطر لمغادرة المران، الأحد، متأثراً بإصابته، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم استعداداً لرحلة غينيا الاستوائية المنتظرة في الساعات الأولى من صباح بعد غدٍ الأربعاء؛ استعداداً لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال أفريقيا.