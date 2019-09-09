شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالحفيظ» و«عدلي» يسبقان بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يتوجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، إلى غينيا الاستوائية مساء اليوم الإثنين؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وتأمينها وملاعب التدريب، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالرحلة، وذلك قبل سفر بعثة الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.
وتطير بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت المقررة يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يرغب «عبدالحفيظ» و«عدلي» في الوقوف على كل كبيرة وصغيرة خاصة بإقامة البعثة وملاعب التدريب وغيرها من التفاصيل التنسيقية قبل وصول بعثة الفريق.
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