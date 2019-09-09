شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل استعداده لمواجهة أهلي بني غازي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي، إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا إقامتها اليوم الإثنين، ضد فريق الشرق للتأمين.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جاء قرار المدير الفني خشية تعرض اللاعبين للإرهاق في أعقاب رفع الحمل البدني في التدريبات مؤخرًا.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة فريق أهلي بني غازي الليبي، يوم الجمعة المقبل، في المباراة التي ستجمع الفريقين على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب دور الــ32 للبطولة العربية للأندية الأبطال، كأس «محمد السادس».