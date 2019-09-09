اخبار الرياضه

الألعاب النارية تقتل شابا سوريا في مباراة كرة قدم

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

Advertisements

الإثنين 9 سبتمبر 2019

b4bb451e80.jpg
الألعاب النارية تقتل شابا سوريا في مباراة كرة قدم

كتب

وكالات

لقي الشاب عبد الحليم حوا (28 عاما) مصرعه بسهم ناري في المباراة الودية التي جمعت قطبي مدينة اللاذقية حطين وتشرين التي جرت الثلاثاء في اللاذقية ضمن دورة تشرين الودية لكرة القدم التي تقام سنويا.

Advertisements

وتعرض الشاب وهو مشجع لفريق حطين لشمروخ ناري اخترق رئته اليمنى وأجريت له عدة عمليات جراحية لكنه توفي صباح الخميس وسط سخط كبير في الشارع الرياضي السوري الذي طالب بمنع الألعاب النارية في الملاعب.

وكانت المباراة وهي في الدور نصف النهائي للدورة الودية انتهت بفوز حطين بركلات الترجيح 3-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2K ليصل حطين إلى المباراة النهائية التي ستجمعه مع الوحدة الدمشقي وسط مطالبة الكثيرين بإلغاء المباراة المقررة الخميس حدادا على روح المشجع الحطيني.

Advertisements

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الألعاب النارية تقتل شابا سوريا في مباراة كرة قدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا