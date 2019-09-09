منتخب الأردن يودع مونديال السلة بفوز تاريخي على السنغال

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

انتزع المنتخب الأردني لكرة السلة المركز الثامن والعشرين في بطولة العالم المقامة حاليا في الصين بفوزه الثمين والتاريخي 79 / 77 على نظيره السنغالي اليوم الاثنين في مباريات تحديد المراكز من 17 إلى 32 والتي شهدت اليوم أيضا فوز منتخب مونتنجرو (الجبل الأسود) على نظيره الياباني 80 / 65 .



وحقق المنتخب الأردني اليوم الفوز الأول له في البطولة الحالية بعدما خسر مبارياته الثلاث في مجموعته بالدور الأول كما خسر مباراته الأولى في مباريات تحديد المراكز وذلك على يد المنتخب الكندي.

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كما حقق المنتخب الأردني اليوم الفوز الأول له على الإطلاق في بطولات كأس العالم واحتل المركز ال28 من بين 32 منتخبا في البطولة علما بأن الفريق احتل المركز ال23 في مونديال 2010 لكنه كان المركز قبل الأخير من بين 24 منتخبا فقط في نسخة 2010 .

وكان الفريق خسر جميع المباريات الخمس التي خاضها في مونديال 2010 ليكون الفوز اليوم هو الأول له في بطولات كأس العالم.

وفي المباراة الأخرى اليوم بتحديد المراكز ، فاز منتخب مونتنجرو على نظيره الياباني 80 / 65 ليكون الفوز الأول لمونتنجرو أيضا في النسخةالحالية ويحتل الفريق المركز ال25 فيما احتل المنتخب الياباني المركز ال31 قبل الأخير في البطولة.