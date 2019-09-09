Advertisements
Advertisements
الإثنين 9 سبتمبر 2019
انتزع المنتخب الأردني لكرة السلة المركز الثامن والعشرين في بطولة العالم المقامة حاليا في الصين بفوزه الثمين والتاريخي 79 / 77 على نظيره السنغالي اليوم الاثنين في مباريات تحديد المراكز من 17 إلى 32 والتي شهدت اليوم أيضا فوز منتخب مونتنجرو (الجبل الأسود) على نظيره الياباني 80 / 65 .
وحقق المنتخب الأردني اليوم الفوز الأول له في البطولة الحالية بعدما خسر مبارياته الثلاث في مجموعته بالدور الأول كما خسر مباراته الأولى في مباريات تحديد المراكز وذلك على يد المنتخب الكندي.
كما حقق المنتخب الأردني اليوم الفوز الأول له على الإطلاق في بطولات كأس العالم واحتل المركز ال28 من بين 32 منتخبا في البطولة علما بأن الفريق احتل المركز ال23 في مونديال 2010 لكنه كان المركز قبل الأخير من بين 24 منتخبا فقط في نسخة 2010 .
وكان الفريق خسر جميع المباريات الخمس التي خاضها في مونديال 2010 ليكون الفوز اليوم هو الأول له في بطولات كأس العالم.
وفي المباراة الأخرى اليوم بتحديد المراكز ، فاز منتخب مونتنجرو على نظيره الياباني 80 / 65 ليكون الفوز الأول لمونتنجرو أيضا في النسخةالحالية ويحتل الفريق المركز ال25 فيما احتل المنتخب الياباني المركز ال31 قبل الأخير في البطولة.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الأردن يودع مونديال السلة بفوز تاريخي على السنغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.