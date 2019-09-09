استقالة مدرب البوسنة والهرسك من تدريب المنتخب

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
قرر مدرب منتخب البوسنة والهرسك روبرت بروسينتشكي الإستقالة من منصبه بعد الهزيمة يوم أمس على يد منتخب أرمينيا بنتيجة 4-2، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا 2020.
وقال بروسينتشكي في تصريحات نشرتها شبكة سبورت ميديا سيت: "أشعر بأني أنا المسؤول، هدفنا كان التأهل إلى يورو 2020، الآن لدى المدرب الجديد الوقت من أجل إعداد الفريق".
وأصبخ منتخب البوسنة أمام موقف صعب جدا للتأهل، حيث يحتل المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن فنلندا صاحبة المركز الثاني في المجموعة.
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