اخبار الرياضه

أومتيتي يكشف عن حلمه في كرة القدم

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

Advertisements

الإثنين 9 سبتمبر 2019

389fcaee90.jpg
أومتيتي يكشف عن حلمه في كرة القدم

كتب

الخليج 365

كشف لاعب فريق ​​ ​سامويل اومتيتي​ ان التقارير التي اشارت الى قرب إنتقاله الى فريق ​ارسنال​ خلال نافذة الإنتقالات الصيفية كانت غير دقيقة. 

Advertisements

وقال اومتيتي لدى سؤاله عن الأمر: "للصراحة لا اعلم من اين تأتي هذه الأخبار. تلقيت رسائل من اصدقائي يسألوني فيها ان كنت سأغادر برشلونة الى ارسنال! قلت لهم انني باق. انا لم اتواصل مع ارسنال، ولربما هم تواصلوا مع مدير اعمالي. 

وتابع: "انا قلت له انني غير مهتم بما يجري هذا الصيف من إنتقالات. حلمي منذ ان كنت صغير هو اللعب في برشلونة".

Advertisements

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أومتيتي يكشف عن حلمه في كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا