أومتيتي يكشف عن حلمه في كرة القدم

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
كشف لاعب فريق برشلونة سامويل اومتيتي ان التقارير التي اشارت الى قرب إنتقاله الى فريق ارسنال خلال نافذة الإنتقالات الصيفية كانت غير دقيقة.
وقال اومتيتي لدى سؤاله عن الأمر: "للصراحة لا اعلم من اين تأتي هذه الأخبار. تلقيت رسائل من اصدقائي يسألوني فيها ان كنت سأغادر برشلونة الى ارسنال! قلت لهم انني باق. انا لم اتواصل مع ارسنال، ولربما هم تواصلوا مع مدير اعمالي.
وتابع: "انا قلت له انني غير مهتم بما يجري هذا الصيف من إنتقالات. حلمي منذ ان كنت صغير هو اللعب في برشلونة".
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