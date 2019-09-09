شكرا لقرائتكم الأهلي يوجه الشكر لسفير مصر بغينيا الاستوائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جانبه قال سمير عدلي المدير الإداري للفريق فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى إن السفارة المصرية في غينيا الاستوائية قامت بجهود كبيرة لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الأهلي وتذليل كافة العقبات مبكرا ؛ وقامت بتوفير المناخ الملائم والداعم للفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لتسهيل مهمة الفريق في مواجهة العودة في مصر.
وأضاف أن السفارة المصرية قامت بإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة وتأمينها وملاعب التدريب وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالرحلة مبكرا على أن يقوم برفقة مدير الكرة بالاطمئنان على كافة الترتيبات فور وصولهم إلى غينيا الاستوائية، وإتمام جميع التفاصيل التي تضمن توفير المناخ المميز للبعثة قبل المباراة.
وتطير بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من صباح بعد غد الأربعاء في رحلة تستغرق ما يقرب من 12 ساعة كاملة على الخطوط الأثيوبية يتخللها ترانزيت في مطار أديس أبابا الاثيوبي؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت.
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